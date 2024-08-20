"حاولوا التلاعب بي!" .. سيمون بايلز تكشف استغلال "ملهى ليلي" لها عقب تتويجها بذهبيات أولمبياد باريس

ماذا قالت بطلة أمريكا؟

كشفت سيمون بايلز، نجمة الجمباز الأمريكية، الحاصلة على 4 ميداليات في أولمبياد باريس 2024، عن المبلغ المجنون الذي طلبه ملهى ليلي منها في فرنسا مقابل زجاجة خمر واحدة.

واحتفلت بايلز مع العائلة والأصدقاء في العاصمة الفرنسية، بعدما أنهت الحفل الختامي للألعاب الأولمبية، حيث صورت نفسها وهي ترقص مع شقيقتها أدريا في ملهى ليلي بالعاصمة الفرنسية.

وكان لدى بايلز الكثير من الأسباب للاحتفال، بعد أن سيطرت مرة أخرى على منافسات الجمباز بـ3 ميداليات ذهبية وفضية واحدة، لكنه كان احتفالًا مكلفًا للغاية.

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وقالت صاحبة الـ27 عامًا، في مقطع فيديو عبر حسابها على تيك توك: "ملهى ليلي حاول اللعب بي.. أقمنا مراسم ختام الألعاب الأولمبية، ثم خرجنا، وحاول هذا النادي أن يفرض علي 26 ألف دولار مقابل زجاجة من الخمر".

وأضافت: "هل أنت مجنون؟ من الواضح أنني لم أشتره بالطبع، لكن لماذا تحاول أن تلعب بي هكذا؟ في بعض الأحيان أفضل عدم الحصول على الاهتمام، أفضل أن أكون طبيعيًا قدر الإمكان".