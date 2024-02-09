تلاعب جديد.. حكم على برشلونة بدفع 23 مليون يورو!

إلى أين يفر النادي الكتالوني؟

وكأن مصائب برشلونة الاقتصادية لا تكفي، الآن بات على النادي الكتالوني وفقًا لحكم رسمي أن يخرج من خزانته مبلغ 23 مليون يورو، في وقت هو في أمس الحاجة لهذه المبالغ!.

أتى هذا بعد إصدار المحكمة الوطنية الإسبانية حكمًا على برشلونة بدفع هذا المبلغ لوزارة الخزانة "المالية" والسبب تهم بالتلاعب في عمولات لوكلاء ءاللاعبين في الفترة بين عامي 2012 و2015!.

ويقضي القانون الإسباني بتحصل الخزانة على مبالغ مالية نظير العقود المبرمة بين الأندية ووكلاء اللاعبين في الصفقات، والاتهامات تطال برشلونة في هذا الملف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

نادي برشلونة أقر وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" بأنه أعطى هذه العمولات للوكلاء، ولكن بمال يتوافق مع الأجور المتفق عليها في العقود المقدمة للجهات الرسمية.

وسيتمكن برشلونة من الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة العليا، وسيستند على الأرجح إلى أن الحكم التالي هو المستهدف بالتنفيذ، وأن أي مبالغ من هذا النوع موجودة في أصول حسابات النادي.