تكفي لشراء سيارة فارهة .. رواتب قياسية للخدم في منزل رونالدو الجديد!

أرقام خرافية تكشف عنها تقارير صحفية!

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل رواتب الخدم والعمال والموظفين في قصر البرتغالي كريستيانو رونالدو الجديد في كوينتا دي مارينيا خارج لشبونة بحوالي 20 كيلو مترًا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري دا مانيا" والتي أكدت أن رونالدو باع إحدى الشقق الخاصة به من أجل شراء ذلك القصر.

وأكدت الصحيفة أن القصر الجديد سيتطلب تواجد عدد كبير من الخدم والموظفين حتى تسير الأمور فيه بشكل سلس، وأن رواتب هؤلاء لن تقل عن ستة آلاف يورو في الشهر.

ذلك الراتب يكفي لشراء سيارة فارهة في شهر واحد أو عدة هواتف أيفون من الإصدار الجديد، أو حتى هاتف أيفون مع الساعة الجديدة والحاسب المحمول الجديد وسيتبقى منه بعض المال من أجل مصاريف المعيشة أيضًا.

جدير بالذكر أن القصر الجديد تقدر قيمته بحوالي 12 مليون يورو، ويقع على مساحة ثلاثة آلاف متر مربع وبه حديقة شاسعة وحمام سباحة داخلي وخارجي ومرأب سيارات بسعة 20 سيارة.