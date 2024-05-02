تكريًما لـ"معبود الأرجنتين".. أبناء مارادونا يطالبون بنقل رفاته!

الأسطورة المتوفى عن 60 عامًا.. عاش ومات نجمًا!

طالب أبناء الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييجو أرماندو مارادونا السلطات المحلية بنقل رفاته من مقبرة خاصة تدعى "بيلا فيستا" إلى ضريح في العاصمة الأرجنتينية بوينوس أيرس.

وتنظر محكمة بوينوس أيرس في الطلب الذي يهدف إلى السماح باستخراج رفات مارادونا ونقله في ظروف آمنة وتتحلى بالخصوصية.

وحدد أبناء مارادونا مكان الضريح في منطقة "بويرتو ماديرو" القريبة من بوينوس أيرس، لإتاحة الفرص للجماهير حول العالم لتكريم "معبود الجمهور الأرجنتيني" على حسب الوثيقة التي أصدرها أبناؤه وأرسلوها إلى القضاء الأرجنتيني.

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ووقع على الوثيقة بنات مارادونا: دالما وجيانينا وجانا، وشريكته السابقة فيرونيكا أوخيدا، بخلاف الأبناء الأربعة الآخرين الذين أتوا من علاقات خارج نطاق الزواج.