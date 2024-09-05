تكريم رسمي وجماهيري .. صورة تاريخية تخلد مسيرة بيبي مع منتخب البرتغال

صخرة البحارة يحصل على التكريم المستحق

عاش المدافع البرتغالي بيبي، لاعب ريال مدريد السابق، لحظات عاطفية مؤثرة، بعد تكريمه من جماهير بلاده في ملعب النور، اليوم الخميس، قبل انطلاق مباراة كرواتيا.

وبعد سنوات طويلة من التألق بقميص البرتغال، قرر بيبي اعتزال كرة القدم نهائيًا عن عمر 41 عامًا، وذلك بعد انتهاء منافسات بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، التي ودعها منتخب البحارة من ربع النهائي على يد فرنسا بركلات الترجيح.

وتواجد بيبي في ملعب مباراة منتخب بلاده ضد كرواتيا، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى بالمستوى الأول في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

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ونال بيبي تكريمًا رسميًا من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، حيث تسلم قميصًا تذكاريًا حمل الرقم 141، في إشارة لعدد مبارياته الدولية مع المنتخب البرتغالي.

وبعيدًا عن الرسميات، رفعت الجماهير البرتغالية "تيفو" ضخم، يحمل صورة بيبي، تكريما له على مسيرته التاريخية، التي بدأت في 2007 واستمرت لمدة 17 عامًا مثل خلالها منتخب بلاده.

وبدأت مسيرة بيبي في البرتغال مع ماريتمو وبورتو الذي انتقل من خلاله إلى ريال مدريد ليقضي بين صفوفه (10 سنوات (2007-2017).

وبعد رحيله عن الملكي، خاض بيبي رحلة قصيرة مع فنربخشة التركي ثم عاد مرة أخرى إلى بورتو ليقضي بين صفوفه 5 مواسم قبل أن يعلن اعتزاله.

ولعب بيبي مع منتخب البرتغال 141 مباراة دولية سجل خلالها 8 أهداف وتوج مع البحارة بلقبي كأس الأمم الأوروبية 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019.