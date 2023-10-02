تكريم خاص .. مفاجأة كبرى في انتظار الاتحاد بعد موقفه في إيران أمام سباهان

السعودية تستعد من أجل استقبال أبطال الاتحاد..

لن يكون استقبال لاعبي نادي الاتحاد السعودي عاديًا هذه المرة، بعد ما تعرض له خلال زيارته لإيران لمواجهة سباهان أصفهان.

اللقاء كان من المفترض إقامته في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين، بتوقيت الرياض، على الأراضي الإيرانية، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

لكن اعتراضًا على وجود بعض الصور والتماثيل السياسية في مداخل الملعب، امتنع الجانب السعودي عن النزول للمستطيل الأخضر لحين إزالتها، لكن دون استجابة من الجانب الإيراني، وهو ما دفع مراقب اللقاء لاتخاذ قرار إلغائها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا للسياسي السعودي عبد الجليل السعيد فإن القوات العسكرية الجوية السعودية تستعد لاستقبال طائرة النادي الجداوي، بمجرد دخولها للمجال الجوي للبلاد.

ومن المقرر أن يتم تقديم عرض بالطائرات، ليكون بمثابة تكريم للعميد، باعتبار أن موقفه في إيران وطني وليس مجرد مباراة وتم إلغاءها.

يذكر أن المواجهات السعودية الإيرانية كانت تقام على ملاعب محايدة منذ عام 2016م، في ظل الخلافات السياسية بين البلدين، لكن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر إلغاء هذا القرار بدايةً من النسخة الحالية، لتنفجر الأزمة من جديد.

وقبل تلك المباراة، يحتل الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط من مباراة واحدة، فيما يحل سباهان ثالثًا بنقطة وحيدة، فيما يتصدر القوة الجوية العراقي الترتيب برصيد أربع نقاط من مباراتين، ويتذيل أولماليك الأوزبكي الترتيب دون أي نقاط.