بحثًا عن تكرار واقعة كريستيانو رونالدو ومارادونا .. سر تكتم ريال مدريد على صفقة كيليان مبابي

الملكي يتعامل وكأن شيئًا لم يكن، في وقت ينتظر به الكثيرون إعلان صفقة مبابي، فما السر؟

بقدر ما يتجنب مسؤولو ريال مدريد الإسباني حاليًا الحديث عن صفقة الفرنسي كيليان مبابي إلا أن التجهيزات خلف الكواليس تقول الكثير عن هذا الحدث المنتظر.

الفرنسي كان قد أعلن بشكل رسمي رحيله عن ناديه باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، وكافة التقاير والتصريحات التي تخرج تقول إنه وقعه بالفعل عقود انتقاله للملكي الإسباني إلا أن الأخير لم يعلن أي شيء حتى الآن.

لكن وفقًا لصحيفة "ريليفو" الإسبانية فإن التكتم حاليًا على إعلان الصفقة يأتي في ظل رغبة مسؤولي المرينجي في إقامة حفل يظل عالقًا في الأذهان على مدار عقود مقبلة، يريدون حفلًا استثنائيًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت الصحيفة أنهم يريدون تكرار ما فعلته صفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ نجم الريال السابق والنصر السعودي الحالي، وقتما تم التعاقد معه في السادس من يوليو 2009، حيث نجح حفله في كسر الرقم الضخم الذي حضر حفل استقبال الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا في نابولي عقب رحيله عن برشلونة في موسم 1984.

حفل الأرجنتيني الراحل حضره وقتها 80 ألف مشجعًا، فيما استقبل صاروخ مارادونا في سانتياجو بيرنابيو 85 ألف مشجع.

جدير بالذكر أن الدون رحل عن ريال مدريد في صيف 2018 ليخوض عدة تجارب في يوفينتوس، مانشستر يونايتد والنصر، لكن لم تنجح أي منهم كما كان عليه من قبل مع المرينجي.