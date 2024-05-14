تكرار لتجربة مالكوم! .. جورج جيسوس يُفاجئ الهلال بطلب ضم "هدف" الشباب والاتفاق

المدرب البرتغالي حدد هدفه الأول لدعم أبطال السعودية

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بدأ جورج جيسوس المدير الفني للهلال التخطيط للموسم القادم، خاصة على صعيد دعم الصفوف والتغييرات المحتملة على اللاعبين الأجانب، وقد كشفت صحيفة "أوجوجو" البرتغالية عن طلبه الأول والذي يُمكن وصفه بالمفاجئ والغريب.

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الهلال فاز بلقبي دوري روشن السعودي وكأس السوبر السعودي حتى الآن، وبإمكانه إضافة كأس خادم الحرمين الشريفين حال هزم النصر في النهائي، ويضم الفريق 8 أجانب مقيدين بجانب البرازيلي نيمار الذي سيعود للقائمة مطلع الموسم الجديد بعد تعافيه من إصابته قطع في الرباط الصليبي والتي تعرض لها في أكتوبر الماضي.

الصحيفة البرتغالية أوضحت أن جيسوس طلب من إدارة فهد بن نافل التعاقد مع رافا سيلفا مهاجم بنفيكا الذي سينتهي عقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري، مشيرة إلى أن الهلال ليس وحيدًا في السباق بل يُنافسه كلًا من الشباب والاتفاق بجانب عدة أندية أوروبية أبرزها إنتراخت فرانكفورت وروما.

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طلب جيسوس التعاقد مع رافا يبدو غريبًا لعدة أسباب، أبرزها وصوله لعامه الـ30 مما يعني عدم مناسبته لاستراتيجية الهلال الجديدة بعدم التعاقد مع اللاعبين الذين وصلوا العقد الثالث في عُمرهم، بجانب قدرة الهلال على ضم لاعبين أفضل جودة، لكن ما يُعول عليه المدرب الخضرم هو معرفته التامة باللاعب حيث سبق أن عمل معه في ولايته الثانية في بنفيكا، بجانب أنه يُراهن أن يكون تكرار لتجربة البرازيلي مالكوم الذي أصر على ضمه وكان مفاجأة موسم الهلال السعيدة.

يُشار إلى أن رافا لعب 52 مباراة في جميع مباريات الموسم الجاري مع بنفيكا، سجل خلالها 22 هدفًا وصنع 15.

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