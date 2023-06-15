تكرار سيناريو أحمد شراحيلي؟ .. حقيقة مفاوضات الاتحاد غير القانونية مع نجم الشباب

هل نشاهد سيناريو مكرر لأزمة انتقال أحمد شراحيلي من نادي الشباب إلى الاتحاد؟!

منذ ساعات وأنباء قوية تتردد بشأن "مفاوضات سرية" بين الاتحاد وأحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب؛ لضمه إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي الحالي.

هذه الأنباء أثارت مخاوف كبرى بين الجماهير الاتحادية، من رفع قضية جديدة ضد ناديهم؛ بنفس سيناريو صفقة التعاقد مع المدافع الدولي أحمد شراحيلي، من نادي الشباب بالذات.

لكن، الإعلامي الرياضي منار شاهين نقل عن مصدر شبابي، عدم صحة الأنباء التي ترددت بشأن مفاوضات العميد مع النجم حسين القحطاني، متوسط ميدان الليث؛ لضمه إلى صفوفه.

وكتب شاهين عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تبقى في عقد القحطاني موسم كامل.. اللاعب لم يدخل فترة الـ6 أشهر الحرة بعد".

وأعلن الإعلامي الرياضي، نقلًا عن المصدر الشبابي، عدم تقديم نادي الاتحاد، أي عرض - حتى الآن -؛ للتعاقد مع اللاعب الذي قدّم مستويات مبهرة في الموسمين الماضيين بالتحديد.