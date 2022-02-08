تكرار تجربة نيمار؟ برشلونة يتفق مع جوهرتي سانتوس

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب برشلونة، من التعاقد مع ثنائي سانتوس البرازيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الفريق الكتالوني لديه فرصة مميزة، للتعاقد مع الثنائي، أنجيلو، وكايكي من سانتوس في الصيف المقبل مقابل 35 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن إدارة الفريق الإسباني، تسعى لاستغلال العقوبة الموقعة على سانتوس، وتغريمه بـ 3 مليون من الفيفا، بسبب قضية بيع جابيجول إلى إنتر الإيطالي في 2016.

وبحسب الاتفاق بين برشلونة وسانتوس، في صفقة نيمار بعام 2013، فإنه يوجد بندًا في العقد يمنح الأولوية لبرشلونة في شراء جابيجول إن أراد سانتوس بيعه، ولكن الفريق البرازيلي قام ببيع جابيجول إلى إنتر دون معرفة البلوجرانا.

وتطمح إدارة برشلونة في تكرار تجربة نيمار بالتعاقد مع الجناح الشاب أنجيلو صاحب الـ 17 عامًا، والذي يعد من أفضل لاعبي الشباب في البرازيل ويتوقع له الجميع مستقبل باهر خاصة أنه ضمن العناصر الأساسية لسانتوس.

ومنحت إدارة سانتوس، اللاعب الشاب القميص رقم 11 في الفريق وهو القميص الذي كان يرتديه نيمار قبل رحيله، قميص الأساطير في سانتوس، بسبب مهارته وقدرته على صناعة الفارق.

جدير بالذكر أن إدارة برشلونة، تعمل على تدعيم الجانب الهجومي للفريق خاصة مع اقتراب رحيل عثمان ديمبيلي بنهاية عقده مع نهاية الموسم الحالي بالمجان.