قبل تكرار أزمة إدارة آل معمر .. رسالة حاسمة من إبراهيم المهيدب للاعبي النصر عن "المكافآت"

اجتماع "مهم" في معسكر البرتغال..

عقد إبرهيم المهيدب، رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر السعودي "غير الربحية"، مساء يوم الإثنين، اجتماعًا مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، على هامش معسكر البرتغال.

الجمعية العمومية لنادي النصر قامت بتزكية المهيدب "رئيسًا للشركة غبر الربحية"، لمدة عام واحد؛ ليخلف مسلي آل معمر، الذي رحل بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2023-2024.

وحسب ما نقله الإعلامي الرياضي علي العنزي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، قال المهيدب للاعبيه: "أنا عاشق نصراوي، قبل أن أكون رئيسًا لهذا الصرح الكبير".

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وشدد رئيس العالمي، على أنه يسعى بالتعاون مع الجهازين الفني والإداري وجميع اللاعبين، لتحقيق النجاحات واعتلاء منصات التتويج، معربًا في نفس الوقت عن ثقته فيهم؛ لإسعاد الجماهير.

ووعد إبراهيم المهيدب "لاعبي" الفريق النصراوي، بتحقيق كافة مطالبهم، مؤكدًا على أن مكافآتهم مستمرة وبشكل أكبر من السابق؛ ولكنه يبحث في المقام الأول عن تحقيق النجاحات.

وكانت أزمة قد اشتعلت في نهاية الموسم الرياضي الماضي، بين عددٍ من لاعبي النصر ومجلس إدارة آل معمر؛ بسبب قرار تخفيض بل وإيقاف المكافآت، عقب تدهور النتائج في مختلف المسابقات؛ ما دفع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، للتدخل وقتها.

جدير بالذكر أن النصر ودع الموسمين الماضيين بـ"صفر ألقاب"؛ على الرغم من ضمه العديد من النجوم العالميين، في مقدمتهم الأسطورة رونالدو.