تقييم كارثي من ليكيب لدوناروما بعد مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة

الفريق الفرنسي خسر أمام نظيره الإسباني

منحت صحيفة ليكيب الفرنسية الإيطالي جانلويجي دوناروما تقييمًا كارثيًا بعد أدائه خلال مواجهة فريقه باريس سان جيرمان أمام برشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مساء أمس في مدينة النور.

أصحاب الملعب خسروا اللقاء بنتيجة 3-2 بعد تقدمهم بهدفين لهدف، وهو ما يجعل مهمتهم في التأهل إلى النصف النهائي صعبة ومعقدة للغاية في لقاء الإياب الذي سيُقام بعد أسبوعين في إسبانيا.

حارس مرمى ميلان افتتح اللقاء جيدًا بتصديه الممتاز لمحاولة رافينيا الفردية، لكنه بدأ مسلسل الأخطاء فيما بعد وشارك بجزء مهم في مسؤولية الأهداف الثلاثة التي دخلت مرماه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تلك الأخطاء لم تمر دون ملاحظة من الصحيفة الشهيرة، إذ أدت لمنح دوناروما درجة 3 فقط في تقييمها للاعبي الفريق الفرنسي مع الإشارة إلى أنه من جديد لم يرتق لمستوى الطموحات في المواجهات الحاسمة واكبيرة.

يُشار إلى أن تلك ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها دوناروما لانتقادات واسعة من الإعلام الفرنسي لأخطائه ومستواه المتواضع في المباريات.