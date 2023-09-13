تقييمات لعبة FC 24: ليونيل ميسي أم كريستيانو رونالدو .. من الأفضل؟

تعرف على تقييمات لعبة FC 24

يبدو أن التنافس بين أسطورتي الكرة العالمية البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، لا يقتصر على المستطيل الأخضر فقط؛ حيث وصل إلى شركات الألعاب الالكترونية.

لعبة EA Sports أعلنت عن تقييم رونالدو وميسي، في نسختها الجديدة "FC 24"، والتي من المقرر صدورها رسميًا، يوم 29 سبتمبر الجاري؛ حيث شهدت تفوق الأسطورة الأرجنتينية على نظيره البرتغالي، بشكل واضح.

ميسي حصل في النسخة الجديدة من اللعبة، على تقييم 90؛ وذلك على الرغم من انتقاله إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم "MLS"، بينما اكتفى رونالدو الذي ينشط حاليًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، بتقييم 86 فقط؛ وهو الأقل له منذ عام 2007.

ليونيل ميسي أم كريستيانو رونالدو .. من الأفضل في لعبة EA Sports FC 24؟

وانخفض تقييم كريستيانو، بمقدار درجتين عن "النسخة الماضية"؛ حيث يعود ذلك إلى رحيله عن الملاعب الأوروبية، وانتقاله إلى دوري روشن السعودي، في يناير 2023.

وتظهر جميع إحصائيات "FC 24"، تفوق النجم الفائز بلقب "كأس العالم 2022" مع منتخب الأرجنتين، على مهاجم النصر، في السرعة والتمرير والمراوغة.

الإحصائية الوحيدة التي يتفوق فيها رونالدو على ميسي، في النسخة الجديدة من اللعبة؛ هي قوة التسديدات، والتي لا يزال يتمتع بها في "الواقع" - حتى الآن.

كريستيانو رونالدو المهارة ليونيل ميسي 77 PAC 80 88 SHO 87 75 PAS 90 80 DRI 94 34 DEF 33 74 PHY 64 86 OVR 90

وفي المجمل.. تقييم رونالدو يأتي أقل من عديد النجوم العالميين؛ أمثال الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور "الهلال السعودي"، والفرعون المصري محمد صلاح "ليفربول الإنجليزي".

جدير بالذكر أنه في العالم الواقعي، واصل ميسي تفوقه على رونالدو؛ حيث تم اختيار ليو ضمن قائمة الـ30 لاعبًا المرشحًا للتتويج بـ"الكرة الذهبية 2023"، بينما تم استبعاد كريستيانو بشكل سمي.