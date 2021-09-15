تقييمات فيفا 22: من هم أفضل اللاعبين في الدوري الإسباني؟

تعرف على أفضل لاعبين الدوري الإسباني في فيفا 22، والتشكيل المثالي الذي يقوده الثلاثي بنزيما، سواريز وأجويرو

ينتظر عشاق لعبة فيفا الشهيرة، صدور نسخة 22 من اللعبة، والتي تعهدت شركة EA Sports، بوجود العديد من التغييرات والإضافات القوية فيها.

وقد أعلنت الشركة المنتجة للعبة عن قائمة أفضل لاعبي الدوري الإسباني، وسط سيطرة من لاعبي ريال مدريد، برشلونة، وأتلتيكو مدريد على القائمة.

وستكون أعلى 11 بطاقة في فيفا 22 بالدوري الإسباني موزعة على النحو التالي: ستة لاعبين من ريال مدريد، ثلاثة من برشلونة، ولاعبان من أتلتيكو مدريد.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنستعرض معًا التشكيل المثالي للدوري الإسباني في فيفا 22 وأعلى 11 بطاقة في الليجا.

أعلى بطاقات الدوري الإسباني في فيفا 22

يتصدر الحارس يان أوبلاك القائمة، ويحرس عرين الفريق ببطاقة وصلت طاقتها إلى 91، بينما يكون في وسط الملعب كاسيميرو لاعب ريال مدريد، ببطاقة قدرتها 89، وفي الهجوم كريم بنزيما مهاجم الميرينجي ببطاقة قدرتها 89 أيضًا.

وفي الجدول التالي، يوضح التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبًا في الدوري الإسباني، بحسب طاقاتهم في لعبة فيفا 22..

الفريق اللاعب المركز التقييم أتلتيكو مدريد يان أوبلاك GK 91 ريال مدريد دافيد ألابا CB 84 ريال مدريد داني كارباخال RB 85 برشلونة جوردي ألبا LB 86 ريال مدريد لوكا مودريتش CM 87 ريال مدريد توني كروس CM 88 ريال مدريد كاسيميرو CDM 89 برشلونة فرينكي دي يونج CM 87 ريال مدريد كريم بنزيما CF 89 برشلونة سيرخيو أجويرو ST 87 أتلتيكو مدريد لويس سواريز ST 88

من هم اللاعبون الأعلى تقييما خارج الثلاثة الكبار؟

كما ذكرنا سابقًا يسيطر ريال مدريد، برشلونة، وأتلتيكو مدريد على قائمة أفضل 11 لاعبًا في الدوري الإسباني، ولكن هذا لا يمنع وجود نجوم آخرين من الدوري سيظهرون بشكل مميز في اللعبة.

فمثلًا ثنائي فياريال، جيرارد مورينو، وداني بارييخو هما الأعلى تقييمًا خارج فرق الثلاثة الكبار في اللعبة، إذ حصل كل منهم على بطاقة قدرتها 86.

ويأتي خلفهما نجوم ريال سوسييداد، دافيد سيلفا وميكيل أويارزابال، ببطاقات قدرتها 85.

ما هو موعد صدور فيفا 22؟

موعد نزول فيفا 22 هو يوم الجمعة 1 أكتوبر 2021، وسيتاح الطلب المسبق قبل تاريخ الإصدار بأسبوع تقريبًا.

سعر النسخة العادية من فيفا 22 على أجهزة بلايستيشن وإكس بوكس هو 59.99 دولار أمريكي، أي حوالي 225 ريالًا سعوديًا، وهو نفس سعرها على أجهزة الكمبيوتر، أما سعرها على نينتيندو فهو 49.99 دولار أي حوالي 188 ريالًا.

نسخة Ultimate FIFA 22 أكبر من هذا، وهي متوفرة على جميع الأجهزة باستثناء النينتيندو، وسعرها لا يختلف باختلاف الجهاز وهو 99.99 دولار أي 375 ريالًا سعوديًا.

فولتا فيفا 22: مقياس المهارة وملاعب عشوائية ومميزات جديدة

هل يتواجد يوفنتوس في لعبة فيفا 22 أم يستمر باسم بييمونتي كالتشيو؟

فيفا 22: ما هي بطاقات أبطال FUT؟ وكيف تعمل؟