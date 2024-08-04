بعد التقيؤ 10 مرات.. نهر السين "الملوث" يفسد سباق سباحة السيدات!

ماذا يحدث في باريس؟

يتواصل الجدل بشأن نهر السين في فرنسا، الذي تسبب في إلغاء حصة تدريبية للسباحة، اليوم الأحد، استعدادًا لمنافسات الثلاثي (الترياثلون) في أولمبياد باريس 2024.

وأعلن منظمو الأولمبياد إلغاء حصة تدريبية للسباحة قبل سباق التتابع المختلط، بعد أن أثرت الأمطار الغزيرة مؤخرًا على جودة المياه في نهر السين.

واتخذ القرار في وقت متأخر أمس السبت، بعد أن أظهرت الاختبارات أن جودة المياه لم تستوف الحد المطلوب، بعد هطول الأمطار يومي الأربعاء والخميس.

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وتسبب التلوث في نهر السين بعد هطول أمطار غزيرة في تأجيل سباق الرجال ليوم واحد، بعد إلغاء جلسات تدريب السباحة لمدة يومين على التوالي.

وقالت المتحدثة باسم أولمبياد باريس 2024 آن ديكامبس في مؤتمر صحفي اليوم: "ليس لدينا الأرقام الأخيرة، لكننا نأمل أن نتمكن من تنظيم المسابقة غدًا".

وكان تايلر ميسلاوشوك قد تقيأ 10 مرات بعد أن سبح عبر نهر السين الملوث في أولمبياد باريس 2024، بعدما احتل المركز التاسع في السباق.

وأرجع ميسلاوشوك تقيؤه إلى درجات الحرارة المرتفعة، حيث إنه يعيش في أجواء أكثر برودة بكثير: "أصبح الجو حارًا في الأمتار الأخيرة، لذلك تقيأت 10 مرات بعد نهاية السابق، أنا من منطقة تصل فيها الحرارة إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر في الشتاء".

وألقى كثيرون باللوم على مياه نهر السين في تقيؤ ميسلاوشوك، إذ تم تأجيل تدريبات السباحين بسبب التلوث، بعدما تسببت الأمطار التي هطلت في فيضان مياه الصرف الصحي، كما شرح بعض السباحين تجاربهم المثيرة للاشمئزاز بسبب مياه نهر السين.