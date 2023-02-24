تقنية الفيديو vs خاصية الخط .. فوضى تاريخية لفيورنتينا في دوري المؤتمر

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حالة من الفوضى شهدتها مباراة فريق فيورنتينا الإيطالي أمام نظيره سبورتينج براجا، في تصفيات خروج المغلوب بدوري المؤتمر الأوروبي.

النتيجة كانت تشير إلى تقدم براجا بهدفين مقابل هدف على نظيره الإيطالي، ليحرز المهاجم أرتور كابرال هدف التعادل لصالح أصحاب الأرض والجمهور.

الهدف تسبب في أزمة لعدم استقرار الحكم على صحته بتخطي الكرة لخط المرمى، رغم الاعتماد على تكنولوجيا الخط المعروفة في مثل هذه الحالات بالإضافة لتقنية الفيديو.

في البداية تقنية الخط أقرت باحتساب الهدف، ولكن حكم الفيديو المساعد لم يكن متأكدًا من القرار واستغرق 5 دقائق كاملة للإعلان عن عدم صحة الهدف لتبقى النتيجة 2/1 للضيوف.

وخلال نفس المباراة نجح كابرال في التسجيل أخيرًا، حيث أحرز الهدف الثالث لفريقه بالدقيقة 83، وقام بالاحتفال بطريقة فريدة من نوعها عن طريق عمل إشارة تقنية الفيديو التي يقوم بها الحكام.

يذكر أن فيورنتينا نجح في عبور مرحلة خروج المغلوب، عقب انتصاره 3/2 على الفريق البرتغالي، ليوسع الفارق بينهما بعد الفوز في الذهاب بنتيجة 4/0.