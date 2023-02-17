"تقنية الفيديو ضاعفت الأخطاء التحكيمية وجعلتني أعتزل!"

رأي صادم بعض الشيء

تحدث الحكم الدولي الإنجليزي السابق مارك كلاتنبرج عن تقنية "الفار" قائلًا إنها تسببت في زيادة نسبة الأخطاء بالدوري الإنجليزي بالنسبة لقرارات الحكام الأولى.

وقال كلاتنبرج في تصريحات لمنصة "Footy Accumulators" المختصة بمراهنات كرة القدم: "لقد تسببت تقنية الفيديو في قلق الحكام من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم.. وتسببت في إضعاف قراراتهم الأولى".

وأضاف: "لقد دفعتني هذه التقنية إلى التفكير في الاعتزال بآخر مواسمي في الصين، شعرت أنني لا أفعل شيئًا كحكم، هناك جزء لدى الحكم يتمثل في قراره الأول، تنهيه هذه التقنية تمامًا وتجعله متأكدًا أن هناك من سيراجع خلفه".

وأردف: "أرى ذلك في الدوري الإنجليزي، أخطاء قرارات الحكام تضاعفت بسبب التقنية لا العكس".