"تقنية الفيديو تدمر اللعبة" .. غضب عارم من كومان بعد وداع هولندا لليورو!

المدرب الهولندي يؤمن أن ركلة جزاء إنجلترا ليست صحيحة

أعرب رونالد كومان مدرب المنتخب الهولندي، عن غضبه الشديد تجاه الطريقة التي خرج بها فريقه من يورو 2024 أمام إنجلترا في نصف النهائي.

الأمور كانت تسير على ما يُرام لمنتخب الطواحين بهدف سجله تشافي سيمونس في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء، قبل أن يحرز هاري كين التعادل للأسود الثلاثة بالدقيقة 18 عن طريق ركلة جزاء، بينما قتل أولي واتكينز المباراة لصالح فريقه بهدف الحسم في الدقيقة 91، ليصعد رجال المدرب جاريث ساوثجيت إلى نهائي اليورو للمرة الثانية على التوالي.

لقطة ركلة الجزاء صاحبتها حالة واسعة من الجدل، بوجود اعتقاد أن دينزل دومفريس مدافع هولندا الذي تسبب فيها، لم يقصد ضرب هاري كين في قدمه وأراد إبعاد الكرة عن منطقة الخطورة فقط.

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وهو الأمر الذي اتفق معه كومان في المؤتمر الصحفي للمباراة، حيث قال:"هذه ليست ركلة جزاء، الاهتمام الوحيد لدومفريس كان التصدي لتسديدة كين".

وأضاف:"عندما لعب هاري الكرة اصطدمت قدمه بدومفريس دون قصد من الأخير، كرة القدم يتم تدميرها عن طريق هذه القرارات التي تتخذها تقنية الفيديو".

جدير بالذكر أن الفوز جعل إنجلترا تصعد لمواجهة إسبانيا في نهائي اليورو يوم الأحد القادم، بينما تخرج هولندا تمامًا بسبب عدم وجود مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.