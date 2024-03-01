"لا تقل كلامًا أكبر منك يا عبدالرزاق حمدالله" .. عواجيز الاتحاد يسقطون دائمًا بنفس السيناريو أمام ثعلب الهلال

الهلال يضرب نادي الاتحاد بـ"الثلاثة"..

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"من يوقف نادي الهلال السعودي؟".. سؤال أصبح يطرح نفسه بقوة؛ بعد كل مباراة للفريق الأول لكرة القدم، سواء في البطولات المحلية أو الخارجية.

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الهلال قلب تأخره بهدف أمام الاتحاد، إلى الفوز (3-1) مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

سيناريو كلاسيكو الليلة الذي أقيم على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض؛ يشبه إلى حدٍ كبير ما حدث في مباراة الفريقين، خلال الدور الأول من عمر مسابقة الدوري.

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في كلاسيكو الدور الأول.. قدّم العميد الاتحادي، مستوى مبهر في الشوط الأول، والذي أنهاه لمصلحته بنتيجة (3-1)، قبل أن ينقلب الحال في النصف الثاني، ويفوز الهلال برباعية.

أيضًا.. في كلاسيكو "المملكة أرينا"، أبدع الاتحاد في الشوط الأول، وسط انضباط تكتيكي رائع، وسجل هدف التقدم؛ قبل أن ينقلب الحال تمامًا في النصف الثاني، وسط سيطرة تامة من الهلال، الذي حصد الثلاث نقاط في النهاية.

أسرار الانقلاب في الشوط الثاني من الكلاسيكو

ربما يكون من أهم عوامل انهيار الاتحاد في الشوط الثاني أمام الزعيم الهلال؛ هو عدم قدرة نجوم الفريق الأول "كبار السن"، في ممارسة الضغط العالي طوال الـ90 دقيقة.

الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد، يحب أن يلعب بضغط عالٍ طوال الـ90 دقيقة؛ ونظرًا لتخطي معظم نجوم الفريق الأول للعميد، سن الـ30 وأكثر؛ فإنهم لا يستطيعون تنفيذ ذلك على أرضية الملعب، حيث يتراجع مستواهم تدريجيًا.

كذلك.. تظهر خبرة الثعلب البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال دائمًا، في الأشواط الثانية من المباريات؛ حيث من الواضح أنه يعطي "دشًا ساخنًا" للاعبين، داخل غرف الملابس.

وخلال المباريات الأخيرة للهلال، تأخر الفريق الأزرق كثيرًا في الشوط الأول، قبل أن يقلب النتيجة في النصف الثاني؛ وسط تغييرات ناجحة من جيسوس، وأداء أفضل من اللاعبين.

لذلك.. يجب على النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أن يكون حذرًا عندما يتحدث قبل مواجهة الهلال، ويعرف قدرات فريقه أولًا، حتى لا يتعرض للسخرية.

حمدالله تحدى الهلال قبل هذا الكلاسيكو، مؤكدًا على أنه لا ينسى ما حدث في مباراة الذهاب بين الفريقين، وينوي الانتقام من الزعيم؛ ولكن ما حدث هو أن السيناريو تكرر في اللقائين.

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