تقليص عقوبة المنشطات .. الكشف عن موعد جديد لعودة بول بوجبا إلى مباريات يوفنتوس!

تعرف على موعد عودة بوجبا بعد تقليص العقوبة..

بات النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، أقرب للعودة إلى الملاعب، من الموعد المُقرر له بعد انتهاء فترة عقوبة المنشطات، في سبتمبر 2027.

وتقرر رسميًا إيقاف بول بوجبا، بعد سقوطه في اختبار إيجابي لهومون DHEA، في فحص روتيني عقب مباراة أودينيزي، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإيطالي، بموسم 2023-2024، ليتم إيقافه لمدة 4 سنوات.

وذكرت صحيفة "ميل سبورت"، أن عقوبة المنشطات قد تقرر تخفيضها، ومن الممكن أن يعود بول بوجبا إلى الملاعب مع يوفنتوس، بدءًا من شهر مارس 2025، بعدما قرر محكمة التحكيم الرياضي، تقليل العقوبة إلى 18 شهرًا فقط.

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وطبقًا لذلك، فإن بول بوجبا، الذي يرتبط بعقد مع اليوفي حتى صيف 2026، يمكنه العودة إلى التدريبات اعتبارًا من يناير، ويمكن للمدير الفني تياجو موتا، الاعتماد عليه في مباراة رسمية، في شهر مارس.

وفي بطولة اليورو الماضية، بعد مباراة فرنسا وبلجيكا، أثار بوجبا التكهنات حول إمكانية عودته قريبًا للملاعب، حيث قال حينها "إذا لم تكن قد شاهدت مقابلتي التي قلت فيها إنني سأعتزل، فهذا يعني أن الأمر ليس كذلك؛ لازلت أشعر أني لاعب كرة قدم وأريد القتال ضد هذا الظلم، بوجبا لم ينتهِ بعد، بوجبا هنا.

وأضاف بطل كأس العالم 2018، "حتى تراني أقول "لقد انتهيت"، فلا داعي للقلق. رغبتي في العودة لا تصدق، أشعر كأنني طفل يريد أن يصبح محترفًا، إنني أتدرب وأبذل قصارى جهدي من أجل العودة للملاعب".