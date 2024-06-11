"لا تقلقوا بسبب التصنيف" .. روبرتو مانشيني يقدم وعدًا إلى جماهير السعودية بعد نكسة الأردن

منتخب السعودية تلقى ضربة قوية..

قدّم الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، وعدًا إلى الجماهير؛ بعد خسارة الأخضر أمام الأردن، مساء يوم الثلاثاء.

السعودية خسرت (1-2) أمام منتخب الأردن، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ووعد مانشيني في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الأردن، الجماهير السعودية بـ"تصحيح الأخطاء"، وتقديم مستويات أفضل في الفترة القادمة.

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وطلب المدير الفني الإيطالي، من الجماهير السعودية "عدم القلق"؛ بسبب تواجد المنتخب الوطني، في "التصنيف الثالث" من قرعة المرحلة الأخيرة، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

وقال مانشيني: "في التصفيات الماضية، تواجد الأخضر السعودي في (التصنيف الثالث) أيضًا؛ وعلى الرغم من ذلك نجح في التأهل إلى المونديال".

وشدد روبرتو مانشيني، على أن المنتخب الوطني السعودي، يملك جيلًا رائعًا؛ حيث يعتبر السقوط أمام الأردن، الأول الرسمي في ولايته؛ قائلًا: "عندما ودعنا كأس آسيا الأخيرة، كان ذلك من خلال ركلات الجزاء؛ ما يعني أن المباراة انتهت بالتعادل".