تقلص فرص خالد بوطيب في اللحاق بالنهائي الأفريقي

المهاجم المغربي لم يتعاف حتى الآن من إصابته بشكل تام

فيسبوك تويتر بلال محمد

تقلصت فرص مشاركة المهاجم المغربي، خالد بوطيب لاعب الزمالك، في نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، أمام نهضة بركان.

ويلعب الزمالك أمام نهضة بركان في ذهاب نهائي البطولة يوم الأحد القادم، على الملعب البلدي لبركان.

ولم يتعاف المغربي الدولي حتى الآن من إصابته في الركبة بشكل كامل، مما يقلل من فرص مشاركته في النهائي القادم.

وتعرض المهاجم صاحب الـ 32، إلى إصابة في مباراة فريقه أمام الإسماعيلي يوم 18 أبريل، ولم شارك مع الزمالك منذ ذلك الوقت.

ومن المنتظر ان يخضع بوطيب إلى المزيد من الاختبارات الطبية، يوم الأربعاء من الجهاز الطبي، للوقوف على حالته بشكل أكثر دقة، قبل اتخاذ قرار مشاركته من عدمه.

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التفاصيل ◀️ https://t.co/sbBh8bZ32O pic.twitter.com/io9iY4VrGd — جول مصر (@goaleg) May 14, 2019

ويتولى في الفترة الحالية عمر السعيد، قيادة هجوم المارد الأحمر، حيث لعب مباراتي نصف نهائي البطولة الأفريقية أمام النجم الساحلي التونسي، كما شارك أمام الداخلية ووادي دجلة في الدوري.

الجدير بالذكر أن مباراة الإياب بين الزمالك ونهضة بركان، ستكون يوم الأحد 25 أبريل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.