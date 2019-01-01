تقرير مغربي: شيكابالا يقترب من الانضمام لمولودية وجدة

بعض التقارير تؤكد أن الصفقة تمت، وتتوقف فقط على موافقة الزمالك

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكدت تقارير صحفية مغربية، على أن محمود عبد الرزاق شيكابالا، اقترب من التواجد في الدوري المغربي خلال الفترة المقبلة.

وأشارت صحيفة "المنتخب" المغربية إلى أن نادي مولودية وجدة يسى للتعاقد مع شيكابالا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

مولودية وجدة يسعى لضم شيكابالا لمدة 6 أشهر مقبلة على سبيل الإعارة، مع امتيازات تحفيزيه له من أجل التألق.

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(IG/alahlyegypt-📽️) pic.twitter.com/PcvYEoL3H0 — جول مصر (@goaleg) January 7, 2019

وأكدت قناة "شوف سبورت" المغربية على أن الاتفاق بين شيكابالا ومولودية وجدة تم، واللاعب سيحصل على 150 ألف يورو للإعارة حتى نهاية الموسم.

وسيرتدي شيكابالا شارة قيادة فريق مولودجية وجدة، كما سيحصل على مكافآت مادية، حال تسجيل 10 أهداف أو صناعة مثلهم.

شيكابالا يلعب في صفوف فريق أبولون اليوناني، لمدة موسم على سبيل الإعارة، حيث يسعى مولودية وجدة للحصول على خدماته حتى نهاية الموسم.