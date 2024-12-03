"يجب أن أحصل على التقدير".. مورينيو ينفجر: الإعلام التركي يقتلني

"دعوني أعمل في سلام"

أعرب جوزيه مورينيو، مدرب فنربخشه التركي، عن استيائه الشديد من هجوم وسائل الإعلام التركية عليه، رغم تحقيقه 5 انتصارات متتالية، آخرها بنتيجة (3-1) على حساب غازي عنتاب أمس الإثنين.

ويحتل فنربخشة وصافة ترتيب الدوري التركي برصيد 32 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن جلطة سراي (المتصدر)، بينما يأتي في المركز 15 بالدوري الأوروبي، برصيد 8 نقاط من 5 مباريات (انتصارين وتعادلين وهزيمة).

وقال مورينيو، في تصريحات نقلتها صحيفة "كوريري ديلو سبورت": "وسائل الإعلام المحلية تقتلني حتى عندما أفوز، يجب أن أحصل على بعض التقدير".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف متحدثًا عن زميله جيوفاني فان برونكهورست، الذي وصل إلى بشكتاش في الصيف وأقيل في نوفمبر، رغم فوزه بسوبر كأس تركيا: "لا تفعلوا معي ما فعلتموه بفان برونكهورست، لا أعرف أي مدرب يمكنه تحقيق المعجزات في بضعة أشهر".

وواصل: "بالنسبة لي، كان جيوفاني يقوم بعمل ممتاز، لم تكن النتائج الأخيرة هي الأفضل، لكن لديكم هذه الثقافة الخاطئة التي تتعارض مع الاستقرار".

وأوضح: "الأندية واللاعبون يحتاجون للتطور، ويحتاجون أيضًا إلى استقرار المدرب وتطبيق فلسفته، لذلك امنحوني قليلًا من الراحة، دعوني أعمل بسلام، لكن إذا لم أكن في سلام فلا بأس، فأنا أحب ذلك على أي حال".

وعن جدول الفريق المزدحم، ختم: "هذا الجدول هو نفسه لجميع الفرق المشاركة في أوروبا، إذا لعبت دائمًا بنفس اللاعبين، فإن طاقتهم تستنفد، يجب أن تكون لديك ثقة في الفريق وتمنح الفرصة للاعبين جدد، لدي بدلاء رائعون، مليئون بالخيارات، ومع وجود مثل هذه البدائل، يصبح المدرب سعيدًا".