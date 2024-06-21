تقبل العقاب.. نجم ريال مدريد يعلق على جلوسه احتياطيًا في يورو 2024!

المدرب قرر عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي بعد أخطاء الجولة الأولى...

كلفت أخطاء أندري لونين، حارس مرمى ريال مدريد، ومنتخب أوكرانيا، في مباراة منتخب بلاده أمام رومانيا، في بطولة يورو 2024 خسارة مكانته الأساسية في المباراة التالية أمام سلوفاكيا.

وارتكب لونين، أخطاء فادحة في مباراة أوكرانيا، ورومانيا بالجولة الأولى من البطولة الأوروبية، وتسببت في خسارة فريقه بثلاثية نظيفة، قبل أن يعود المنتخب الأوكراني ويتغلب على سلوفاكيا بهدفين مقابل هدف، صباح اليوم الجمعة.

وقرر مدرب منتخب أوكرانيا، عدم الاعتماد على لونين بشكل أساسي أمام سلوفاكيا، ودفع بالحارس أناتولي تروبين، ليشارك بدلًا منه، وقال حارس ريال مدريد في تصريحات عقبت اللقاء: "أنا أتفهم هذا القرار جيدًا، لا يهم الفرد المهم الفريق، وأنا مستعد دائمًا في حالة ما جاء دوري".

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ويحتل منتخب أوكرانيا، المركز الثاني في مجموعته برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن رومانيا المتصدر، الذي سيلعب أمام بلجيكا يوم غد السبت في الجولة الثانية.

جدير بالذكر أن المنتخب الأوكراني، سيختتم مبارياته في دور المجموعات أمام بلجيكا مساء الأربعاء القادم.