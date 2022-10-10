تقارير .. حكم الكلاسيكو هو طارد رونالدو والأفضل في الموسم الماضي

هل ينعكس لقبه في الموسم الماضي على مستواه في الكلاسيكو؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اسم حكم لقاء الكلاسيكو في الجولة العاشرة بين ريال مدريد وبرشلونة يوم الأحد المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن الحكم سيكون ريكاردو دي بورجوس الذي يملك خبرة سابقة لا بأس بها في مواجهة الكلاسكيو.

وسبق للحكم أن أدار مباراة الكلاسيكو في ذهاب كأس السوبر الإسباني لموسم 2017-2018 وهو الذي انتهى لريال مدريد بثلاثة أهداف لهدف.

وفي تلك المباراة بالتحديد أشهر البطاقة الحمراء في وجه أحد أبرز نجوم الفريقين وهو كريستيانو رونالدو عندما ادعى السقوط على الأرض للحصول على ركلة جزاء، بعد دقائق من خلعه للقميص وحصوله على بطاقة صفراء أولى.

وسبق للحكم أن أدار 18 مباراة لبرشلونة في الدوري الإسباني وفاز النادي في 16 منهم وتعادل في واحدة وخسر أخرى.

بينما قام بتحكيم 15 مباراة لصالح ريال مدريد، فاز الملكي في 11 منهم وتعادل في ثلاثة وخسر واحدة أيضًا.

جدير بالذكر أن ذلك الحكم كان قد حصل على لقب أفضل حكام الموسم الماضي من قبل اللجنة الفنية للتحكيم الإسباني.