تقارير | يوفنتوس يعرض تشان مرة أخرى من أجل راكيتيتش

يوفنتوس يواصل سعيه لإجراء صفقة تبادلية مع برشلونة بين إيمري تشان وإيفان راكيتيتش

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

ذكرت عدة تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس مازال يريد مبادلة إيمري تشان بنجم برشلونة إيفان راكيتيتش.

وعرض يوفنتوس هذه الصفقة منذ حوالي أسبوع، ولكن لم تذكر الصحف رد برشلونة أو وجود مفاوضات بين الطرفين.

وبعد استبعاد إيمري تشان من مباراة يوفنتوس الأولى في الكالتشيو أمام بارما، تزايدت الأخبار حول إمكانية رحيله عن الفريق.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 25, 2019

وقالت توتو سبورت إن يوفنتوس ينوي تجديد عرضه من أجل إجراء الصفقة التبادلية خلال ما تبقى من سوق الانتقالات الصيفية.

وحسب الصحيفة ذاتها فإن يوفنتوس ينتظر رد برشلونة من أجل التفاوض مع النجم الكرواتي بخصوص بقية التفاصيل.

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يذكر أن المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني يتمسك بقوة بنجمه الكرواتي راكيتيتش ويراه أحد أهم مفاتيح لعبه.