تقارير .. يوفنتوس يحسم سباق ضم هالاند من سالزبورج

تقارير صحفية إيطالية تؤكد اقتراب يوفنتوس من حسم كل شيء في صفقة ضم هالاند من صفوف سالزبورج النمساوي.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن اقتراب نادي يوفنتوس من حسم صفقة ضم اللاعب النرويجي ايرلينج هالاند من صفوف فريق سالزبورج.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" ومعاه "توتو سبورت" المقربة ليوفنتوس، ونشر أن البيانكونيري قد أصبح متقدمًا بعدة خطوات أمام منافسيه في الصفقة.

وذكرت الصحيفة أن يوفنتوس سيحصل على خدمات اللاعب مقابل 30 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع فريق سالزبورج.

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واجتمع مينو رايولا وكيل اللاعب بعدة أندية في الأيام الأخيرة من أجل مناقشة إمكانية انضمامه لصفوفهم في المستقبل من ضمنهم بوروسيا دورتموند الألماني ولايبزيج.

وكان اللاعب قد ألمح لرغبته في تمثيل مانشستر يونايتد بالمستقبل، لكن بحسب ما ذكرت الصحيفة فهو لا يرى مستوى التنافس خلال الفترة الحالية هناك مناسبًا له.

ويعد فريق برشلونة أيضًا مهتمًا بالحصول على خدمات اللاعب لجوار ريال مدريد بجانب مانشستر يونايتد وبوروسيا دورتموند ولايبزيج بالإضافة لذلك انتشرت أنباء حول رغبة بايرن ميونخ في ضمه.

جدير بالذكر أن هالاند كان قد شارك في ٢٢ مباراة مع سالزبورج هذا الموسم في كل البطولات وسجل خلالهم ثمانية أهداف وصنع سبعة، بواقع هدف يسجله كل ٥٢ دقيقة.