تقارير .. يوفنتوس يتفق مع نجم لوكوموتيف موسكو

اللاعب سجل هدفين هذا الموسم في شباك السيدة العجوز

أشارت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن نادي يوفنتوس اتفق مع لوكوموتيف موسكو الروسي على ضم لاعبه أليكسي ميرانتشوك.

اللاعب الروسي صاحب الـ 24 عاماً، نجح في خطف الأنظار إليه هذا الموسم، بعد تألقه في دوري أبطال أوروبا وتسجيله هدفين في شباك السيدة العجوز.

ويشارك لوكوموتيف مع يوفنتوس وأتلتيكو مدريد وباير ليفكروزن، في مجموعة واحدة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحافة الإيطالية، أن يوفنتوس سيتعاقد مع ميرانتشوك خلال الصيف القادم، دون الكشف عن مبلغ الصفقة.

تشان يُلمح إلى اقتراب رحيله عن يوفنتوس

ومن جانبها نفت صحيفة سبورت اكسبرس الروسية، وجود أي اتفاق بين الطرفين، مشيرة إلى أن هناك محادثات من خلال الوكيل جابرييل جيوفريدا.

أليكسي ميرانتشوك يلعب مع لوكوموتيف منذ عام 2013، إذ شارك في 160 مباراة سجل خلالها 22 هدفاً، كما أن عقده ينتهي مع الفريق في صيف 2021.