تقارير: ويمبلي يستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

تعرف على الملاعب المرشحة لاستضافة نهائيات دوري الأبطال

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

يخطط المسؤولون في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لمنح ملعب "ويمبلي" في لندن حق استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2022-2023.

ويمبلي استضاف النهائي في عدة مناسبات آخرها عام 2013 حينما حقق بايرن ميونخ اللقب على حساب بوروسيا دورتموند.

وأكدت شبكة "سكاي سبورت" البريطانية أنّ ويمبلي سوف يستضيف نهائي نسخة موسم 2022-2023.

بينما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أنّ الاتحاد الأوروبي يفاضل بين ملعبي أليانز أرينا الخاص بفريق بايرن ميونخ الألماني وملعب سان بطرسبورج في روسيا لاستضافة نهائي التشامبيونزليج في موسم 2020-2021.

وأوضحت أنّه في حال تم اختيار ملعب الفريق البافاري لنهائي 2021 فإن الملعب الخاص بفريق زينت سوف يستضيف نهائي 2022.

وسوف يتم الإعلان الرسمي عن الملاعب المستضيفة لهذه النهائيات في الاجتماع التنفيذي للاتحاد يوم 24 سبتمبر المقبل.

جدير بالذكر أنّ ويمبلي استضاف نهائي دوري أبطال أوروبا 7 مرات في 1963 و1968 و1971 و1978 و1992 و2011 و2013 وحقق برشلونة عليه اللقب في مناسبتين مختلفتين.

وسوف تحتضن مدينة اسطنبول التركية نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.