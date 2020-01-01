تقارير .. ويليان يختار الانضمام لأرسنال بعد رفض عرض تشيلسي

ويليان على بُعد خطوة من أرسنال

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن البرازيلي ويليان لاعب تشيلسي يرحب بالانتقال إلى أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت تقارير مؤخرًا إلى أن أرسنال يرغب في التعاقد مع ويليان خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل تدعيم الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ووفقًا لما نشرته شبكة "ESPN" أن بالفعل الصفقة في مراحلها الأخيرة، وأرسنال اقترب من الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

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وكان ويليان قد رفض العرض المقدم من تشيلسي لتمديد عقده مع البلوز، الذي كان يمتد لعامين ولكن اللاعب كان يرغب في التوقيع على عقد بـ3 سنوات.

وأوضحت الشبكة أن ويليان سيوقع على عقد لمدة 3 سنوات، واختار بالفعل الانضمام إلى أرسنال وارتداء قميصه في الموسم الجديد.

وأشارت الشبكة إلى أن مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، دخلا في المفاوضات لخطف ويليان قبل أرسنال، ولكن نجحت إدارة المدفعجية في حسم الصفقة.