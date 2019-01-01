تقارير .. مهاجم نابولي على رادر إنتر

كونتي يريد الاستعانة بلاعبه القديم

أشارت تقارير صحفية، إلى وجود اهتمام من أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر، تجاه الإسباني فيرناندو لورينتي لاعب نابولي.

ووفقاً لصحيفة توتوسبورت الإيطالية، فإن تعاقد جينارو جاتوزو مع نابولي لقيادة الفريق فنياً الفترة القادمة، سيعجل برحيل لورينتي عن الفريق، وأنه عليه البحث عن فريق آخر قريباً.

كونتي تجمعه علاقة قوية مع لورينتي، منذ أن عمل الاثنان معاً في يوفنتوس، مما جعله يفكر في التعاقد معه.

ويسعى إنتر للتعاقد مع مهاجم يخفف الضغط مع على الثنائي، روميلو لوكاكو ولاتاور مارتنيز، بعد إصابة أليكسس سانشيز.

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بالرغم من أن المهاجم الإسباني لم يشارك مع إنتر بشكل أساسي إلا في ثلاث مباريات، تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدف في 13 مباراة خاضها مع الفريق في السيري آ.

جدير بالذكر أن أولى مباريات جاتوزو مع نابولي ستكون مساء السبت القادم، عندما يستضيف بارما في الجولة الـ 16 من الدوري الإيطالي.