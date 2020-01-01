تقارير: محاولات لنقل السوبر التونسي إلى السعودية

مباراة الترجي والصفاقسي ستقام في السعودية.

يجري الاتحاد التونسي لكرة القدم، محاولات مع نظيره السعودي، بشأن إقامة مباراة كأس السوبر التونسي على الأراضي السعودية.

الاتحاد التونسي كان قد أعلن عن إقامة مباراة السوبر بين الترجي "بطل الدوري" والصفاقسي "بطل كأس تونس" يوم 15 مارس الجاري.

وأشارت إذاعة "جوهرة" التونسية، إلى أن هناك مفاوضات من جانب الاتحاد التونسي، لإقامة مباراة السوبر التونسي بين الترجي والصفاقسي، في المملكة العربية السعودية.

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المفاوضات جارية الآن بين الاتحاد التونسي ونظيره السعودي، بالإضافة إلى دخول إحدى الشركات الراعية من جهة أخرى، لإقامة مباراة كأس السوبر على أحد الملاعب السعودية.

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وأقيمت مباراة كأس السوبر الإفريقي مؤخرًا بين الترجي التونسي والزمالك، في العاصمة القطرية الدوحة، والتي حسمها الفريق المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويستعد الترجي لمواجهة الزمالك، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد نهاية مباراة الذهاب بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف لهدف.