الانتقالات

تقارير.. مانشستر يونايتد غير مهتم بالتعاقد مع راموس أو أوباميكانو!

عمر خليل
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SERGIO RAMOS
Getty Images
مفاجأة غير متوقعة

بعدما زعمت تقارير صحفية إنجليزية أن مانشستر يونايتد اقترب من التعاقد مع سيرخيو راموس، خرجت أنباء أخرى تنفي الأمر وتؤكد أن الدولي الإسباني خارج حسابات النادي الإنجليزي من الأساس.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد بنهاية هذا الموسم، وبدأت الصحف في التأكيد على أنه لن يُمدد تعاقده في سانتياجو برنابيو بسبب عدم الاتفاق على الراتب ومدة العقد حتى الآن.

آخر الأنباء تحدثت عن ثمة اتفاق بين مانشستر يونايتد وراموس على التعاقد معه مجانًا الصيف المقبل بعقد يمتد لمدة عامين، مع تقاضيه 200 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا.

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لكن الصحفي الشهير "فابريتسيو رومانو" نفى الأمر جملة وتفصيلًا، إذ أكد على أن إدارة المانيو لم تتواصل مطلقًا مع وكيل راموس أو اللاعب نفسه حتى الآن.

صحيح أن مانشستر يونايتد يسعى لدعم مركز قلب الدفاع في الفترة المقبلة، إلا أن الإدارة لم تُحدد حتى الآن هدفها الرئيسي في الميركاتو الصيفي، على أن يتم تحديده في الأشهر القليلة المقبلة.

هكذا، يصبح باريس سان جيرمان هو الوجهة الأقرب والنادي الأكثر اهتمامًا بالتعاقد مع راموس، مع تأكيدات رومانو أن خيار التمديد مع ريال مدريد لا يزال قائمًا.

وعلى صعيد متصل، نفى رومانو أيضًا يكون دايوت أوباميكانو قد رفض الانضمام إلى مانشستر يونايتد   كما انتشر مؤخرًا ،  بتأكيده على أن اللاعب لم يكن يومًا هدفًا لكتيبة أولي جونار سولشاير رغم تقديرهم لقدراته الكبيرة.

الدولي الفرنسي سوف يرحل على لايبزيج في كل الأحوال الصيف الماضي، والعروض كثيرة أمامه، ويبدو أن بايرن ميونخ هو النادي الأوفر حظًا حاليًا بتأكيدات كارل هاينز رومينيجه التواصل مع ممثليه.

تشيلسي وكذلك باريس سان جيرمان جنبًا إلى جنب مع ليفربول يسعون للتعاقد مع أوباميكانو أيضًا، والأكيد بحسب رومانو أن مانشستر يونايتد خارج هذا السباق ولا يسعى خلف المدافع الفرنسي.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يواجه أزمة حقيقية في مركز قلب الدفاع في ظل أخطاء هاري ماجواير وفيكتور ليندلوف الكثيرة، مع إصابات إيريك بايي الدائمة.

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