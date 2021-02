بعدما زعمت تقارير صحفية إنجليزية أن مانشستر يونايتد اقترب من التعاقد مع سيرخيو راموس، خرجت أنباء أخرى تنفي الأمر وتؤكد أن الدولي الإسباني خارج حسابات النادي الإنجليزي من الأساس.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد بنهاية هذا الموسم، وبدأت الصحف في التأكيد على أنه لن يُمدد تعاقده في سانتياجو برنابيو بسبب عدم الاتفاق على الراتب ومدة العقد حتى الآن.

آخر الأنباء تحدثت عن ثمة اتفاق بين مانشستر يونايتد وراموس على التعاقد معه مجانًا الصيف المقبل بعقد يمتد لمدة عامين، مع تقاضيه 200 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا.

لكن الصحفي الشهير "فابريتسيو رومانو" نفى الأمر جملة وتفصيلًا، إذ أكد على أن إدارة المانيو لم تتواصل مطلقًا مع وكيل راموس أو اللاعب نفسه حتى الآن.

Also, Manchester United have not contacted Sergio Ramos agent as of today - they’ll decide for the real target as centre-back in the coming months. #PSG are interested [only if Sergio will leave the club as free agent, no decision yet - situation still open with Real]. 🇪🇸 #mufc