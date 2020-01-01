تقارير: لوشيسكو طلب من الهلال تجديد عقد جيوفينكو

هل يجدد الهلال عقد جيوفينكو؟

طلب المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق نادي الهلال السعودي، من إدارة ناديه، الإبقاء على المحترف الإيطالي سيباستيان جيوفينكو لمدة موسم آخر.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن جيوفينكو قد تلقى عروضًا من فرق إيطالية من أجل الحصول على خدماته بنهاية الموسم الحالي.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إلى أن لوشيسكو طلب من الهلال تجديد عقد جيوفينكو لمدة موسم إضافي، لحاجة الفريق لخدماته الفترة المقبلة.

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ومن المقرر أن تبدأ إدارة الهلال في مفاوضاته مع جيوفينكو لتجديد عقده، بعد عودة اللاعبين من بلادهم في يونيو المقبل.

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جيوفينكو انضم لصفوف نادي الهلال في يناير 2018، قادمًا من تورنتو الكندي، وينتهي عقده في صيف 2021.

ولعب جيوفينكو 25 مباراة مع فريق الهلال، خلال الموسم الجاري، وذلك في جميع المسابقات، قبل إيقاف النشاط، ونجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة 8 أهداف لزملائه.