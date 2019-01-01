تقارير| لازارو يجري الكشف الطبي في إنتر

الصفقة على وشك الإتمام بين النيراتزوري وهيرتا برلين..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية خضوع فالنتينو لازارو لاعب هيرتا برلين الألماني للكشف الطبي في نادي إنتر ميلان الإيطالي الأسبوع المقبل.

وبحسب سبورت إيطاليا، فإن اللاعب سيسافر لميلانو الأسبوع القادم لإتمام إجراءات التعاقد عقب الفحص.

وكان إنتر قد أنهى الصفقة مع النادي الألماني مقابل 21.5 مليون يورو و3 مليون على هيئة إضافات.

ويبلغ الدولي النمساوي من العمر 23 عاماً، حيث يلعب في جميع مراكز الجهة اليمنى من الهجوم إلى الدفاع، ويملك هدفاً في سجله الدولي المكون من 19 مباراة.

يذكر أن هرتا برلين كان قد ضم اللاعب من ريد بول سالزبورج النمساوي مقابل 7 مليون يورو.