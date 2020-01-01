تقارير.. كورونا يؤجل تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم

تصفيات أمريكا الجنوبية تنضم إلى دوريات أوروبا ودوري الأبطال كضحايا فيروس كورونا.. وسط احتمالية تأجيل اليورو وأولمبياد طوكيو

نقلت مصادر صحفية لاتينية أن القرار بتأجيل تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم قطر 2022 قد تم اتخاذه بالفعل والإعلان الرسمي سيكون خلال ساعات.

وكانت منتخبات قارة أمريكا اللاتينية قد طالبت الكونميبول بتأجيل منافسات التصفيات المؤهلة لمونديال قطر وذلك خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

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وكان فيروس كورونا قد بدأ في الانتشار بين دول أمريكا الجنوبية خلال الأيام الماضية مع اجتياحه للمزيد من دول العالم وبدء الاستعداد لحالة الطوارئ.

وأعلنت مساء الأمس بوليفيا على لسان وزير الصحة عن تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا، في الوقت الذي قد اتخذت فيه باراجواي قرارًا بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات، ومنع التجمعات الكبرى لمدة 10 أيام.

وبذلك تنضم منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية إلى كل من كأس أمم أوروبا ودوري أبطال أوروبا وأولمبياد طوكيو كأبرز المنافسات العالمية التي تضررت أو تواجه خطر التضرر من فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن تنطلق منافسات المرحلة الأولي وكذلك الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم في أمريكا الجنوبية ما بين الثالث والعشرين إلى الحادي والثلاثين من شهر مارس الحالي.

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يذكر أن الجولة الأولى ستكون ساخنة بوجود مباريات قوية، حيث ستلعب باراجواي مع بيرو وستصطدم أوروجواي بنظيرتها تشيلي، بينما ستواجه الأرجنتين المنتخب الإكوادوري، كولومبيا مع فنزويلا، وأخيرًا البرازيل ضد بوليفيا.