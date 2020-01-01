تقارير: كورونا قد يعطل انتقال بانيجا إلى الشباب السعودي

هل تتعثر صفقة بانيجا بسبب كورونا؟

أكدت تقارير صحفية إسبانية، على أن الأرجنتيني إيفر بانيجا، لاعب وسط إشبيلية الإسباني، يواجه مشكلة قد تسبب تعثر انتقاله إلى صفوف نادي الشباب السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

بانيجا قام بالتوقيع على عقد مع الشباب، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في ظل انتهاء عقده مع إشبيلية بنهاية الموسم الحالي، لينتقل إلى الفريق السعودي في صفقة انتقال حر.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية، إلى أن أزمة تفشي فيروس كورونا، قد تُعرض بانيجا لمشكلة تخص انتقاله إلى الشباب، في ظل تعليق الدوري الإسباني حاليًا، كإجراء احترازي من كورونا.

المزيد من الفرق

وهناك احتمالية باحتفاظ الأندية بلاعبيها حتى ما بعد 30 يونيو المقبل، وهو نفس موعد انتقال بانيجا إلى الشباب بشكل رسمي، وهو ما يفتح الجدال حول هذا الأمر.

بيان رسمي - وزارة الرياضة تصدر عقوبات على الشباب في أزمة "الجاليات"

وفي نفس السياق، قال أحمد المسعود، مدير الإعلام والاتصال بنادي الشباب خلال تصريحات لصحيفة الرياضية: "أطالب بتأجيل الإعلان عن موقف بانيجا لحين اتضاح الرؤية فيما يخص استئناف المسابقات بالسعودية".

المسعود تابع: "من الصعب التعليق على التقرير الإسباني، لأن جميع الأمور معلقة حاليًا، ولا أحد يعلم ظروف الأنشطة الرياضية في السعودية، وما يشغلنا الآن سلامة الجميع من هذا الوباء".

ويشهد الدوري السعودي حاليًا توقفًا، بعد قرار وزارة الرياضة بإيقاف النشاط الرياضي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على سلامة اللاعبين.