تقارير .. كهربا مطلوب في النصر السعودي

كيل أعمال كهربا أكد امتلاك اللاعب عرضًا للعودة إلى الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية عن رغبة نادي النصر في التعاقد مع اللاعب الدولي المصري محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي المصري الحالي.

صحيفة "مكة" بحسب مصادرها أشارت إلى أن كهربا قد يكون الصفقة الجديدة للعالمي بعدما تعاقد مؤخرًا مع عبدالفتاح عسيري لاعب الأهلي المصري.

ونقلت الصحيفة تصريحات وكيل أعمال كهربا أكد امتلاك اللاعب عرضًا للعودة إلى الدوري السعودي وبالتحديد من نادٍ عاصمي.

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ويمتلك كهربا تجربة سابقة في الدوري السعودي للمحترفين، حيث لعب بقميص الاتحاد وساهم في قيادته للفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويُحيط الغموض بمصير كهربا مع النادي الأهلي، حيث تحدثت بعض التقارير من قبل عن إمكانية عدم اعتماد المدير الفني للفريق رينيه فايلر بشكل أساسي مع الفريق.

وكان كهربا قد تعرض للإيقاف لفترة طويلة عقب الأزمة التي تسبب بها خلال مباراة الأهلي والزمالك بكأس السوبر المصري التي أقيمت بالإمارات.

يُذكر أن النادي الاهلي كان قد ضم كهربا يناير الماضي قادمًا من الدوري البرتغالي عقب فسخ تعاقده مع الزمالك من طرف واحد.