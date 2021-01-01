تقارير.. كلوب سيغادر ليفربول صيفًا والاستقرار على بديله

مفاجأة كبيرة..

يزداد مستقبل يورجن كلوب في الإدارة الفنية لليفربول تعقيدًا، وهذه المرة بتقارير خرجت تؤكد أنه سيغادر ملعب أنفيلد الصيف المقبل ليخلف يواخيم لوف في تدريب منتخب ألمانيا.

ليفربول عانى هذا الموسم من تراجع حاد في النتائج جعله يفقد درع الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن كلوب خرج للصحافة وأكد أنه لن يستقيل أو يُقال "ولا داعي للقلق بشأنه".

صحيفة "ميرور" من مصادر لها داخل ليفربول زعمت أن كلوب لن يستطيع مقاومة إغراء فكرة تولي تدريب منتخب ألمانيا بعد اليورو المقبل رغم استمتاعه بتجربته في أنفيلد.

هذا الأمر جعل إدارة الريدز تبدأ في البحث عن خليفة للمدرب الألماني، وبحسب ميرور فإن جون هنري، مالك النادي، يتابع عن كثب عمل الأسطورة ستيفن جيرارد مع رينجرز الاسكتلندي.

ومع النتائج الإيجابية التي يحققها جيرارد مع رينجرز واقترابه من التتويج بلقب الدوري الاسكتلندي مع وصوله لدور الـ16 في الدوري الأوروبي، تؤمن إدارة ليفربول بأن أسطورة ناديها كلاعب قد قدّم أوراق اعتماده كخليفة لكلوب.

ليس هذا فحسب، بل أن تعيين جيرارد مدربًا لليفربول سيحظى بمباركة من قبل عظماء ليفربول عبر التاريخ وفي مقدمتهم السير كيني دالجليش، الذي أعرب في أكثر من مناسبة عن إعجابه بالعمل الذي يقوم به المدرب في اسكتلندا.

في النهاية يبدو أن الأمر سيتوقف على نتائج بطولة يورو 2021، فربما يُفاجئ يواخيم لوف الجميع ويُعيد ثقة الاتحاد الألماني والجماهير فيه ويحقق اللقب، وحينها لن يكون لكلوب دور مع المانشافت.

عقد لوف الحالي مع منتخب ألمانيا ممتد إلى 2022، لكن المدرب الذي يُحافظ على منصبه منذ 2006 يُعد من أكثر الشخصيات المكروهة في البلاد بعد التراجع الهائل للألمان بداية من 2018 وحتى الآن.

صحيح أن الاتحاد الألماني أعلن استمرار لوف حتى نهاية عقده في 2022، إلا أن فشلًا جديدًا على صعيد اليورو سيجعل البوصلة تتوجه على الفور للتعاقد مع كلوب وتعويض سنوات الفشل الأخيرة لتهدئة الجماهير.

الجدير بالذكر أن عقد كلوب الحالي مع ليفربول ممتد حتى صيف 2024.