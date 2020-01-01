تقارير - كشف حقيقة إقامة مباريات مجموعات دوري أبطال آسيا في أرض محايدة

دراسة مصير بطولة دوري أبطال آسيا

نفى الاتحاد البحريني لكرة القدم، تلقيه لأي خطاب من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن استضافة مباريات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

تفشي فيروس كورونا خلال الأشهر الأخيرة تسبب في توقف الأنشطة الرياضية في جميع أنحاء العالم خوفًا على سلامة الجميع.

كان هناك عدة اقترحات أمام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بإقامة المباريات المتبقية من دور المجموعات بدوري الأبطال في دولة واحدة فقط.

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وأضاف الاتحاد البحريني أن هذا القرار سيخضع للدراسة خلال الفترة الحالية ولم يعلن عن مصير البطولة حتى وقتنا هذا.

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ويدرس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كيفية استمرار البطولة في النسخة الحالية بعد توقفها بسبب فيروس كورونا خلال الشهرين الماضيين.

وكان الاتحاد الآسيوي قد أعلن تأجيل مباريات البطولة منذ مارس الماضي حتى يونيو لحين إشعار آخر، خوفًا من تفشي كورونا.