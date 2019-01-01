تقارير - كريم الأحمدي يرحل عن الاتحاد في الصيف

مدرب الاتحاد قرر عدم قيد اللاعب في قائمة الفريق التي ستخوض منافسات دوري أبطال آسيا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية سعودية مقربة من نادي الاتحاد اقتراب اللاعب الدولي المغربي كريم الأحمدي من الرحيل عن الفريق نهاية الموسم الحالي.

التقارير كشفت أن اللاعب لا يرضى بقرار عدم قيده في قائمة الفريق بمنافسات دوري أبطال آسيا للموسم الجديد.

المدير الفني الكرواتي سلافين بيليتش، مدرب الاتحاد قرر عدم قيد اللاعب في قائمة الفريق التي ستخوض منافسات دوري أبطال آسيا.

ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض جاهز لمواجهة الشباب والوحدة في الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين ✔️



(📸: @SPL ) pic.twitter.com/7STBd95ndZ — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 15, 2019

وأستقر المدير الفني الكرواتي على قيد اللاعب الإيفواري سانوجو، محور الارتكاز، الذي أنضم للفريق في الميركاتو الشتوي، بقائمة الفريق الآسيوية.

الإقالة "بٌعبع" المدربين في الدوري السعودي

يُذكر أن اللاعب المغربي كان قد أبدى إمكانية الرحيل عن صفوف العميد في يناير الماضي، عقب تلقيه أكثر من عرض أبرزهم من نادي بيراميدز، إلا أن الإدارة قررت بقاءه.