تقارير - كانتي الجزائر يزين قائمة الخضر في كأس الامم

بلماضي يرغب في ضم اللاعب الشاب لتدعيم منتصف الملعب

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية، إلى أن اللاعب الشاب هشام بوداوي، سيكون ضمن قائمة الجزائر، المشاركة في كأس الأمم الأفريقية القادمة.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم القادمة في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو القادم.

ويأتي قرار مشاركة بوداوي، بعد طلب جمال بلماضي المدير الفني لمحاربي الحراء، بسبب النقص العددي في منتصف الملعب بعد إصابة أسامة شيتة وفيكتور لكحل وعدم الجاهزية لنبيل بن طالب.

وتطلق الجماهير على اللاعب صاحب الـ 19 سنة، لقب كانتي الجزائر بسبب قدراته في وسط الملعب، وإمكانيته الكبيرة في افتكاك الكرة من الخصوم.

وبدأ اللاعب مسيرته الأكاديمية الشهيرة لنادي بارادو المعروفة باسم لامسيا الجزائر، حاله كحال العديد من اللاعبين أمثال رامي بنسبعيني ويوسف عطال.

60% من أهداف قارة آسيا بالعصر الحديث في صورة واحدة! 📸😆@Y20 @YounisMahmoud10 pic.twitter.com/P2aH22BS8t — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 14, 2019

ويشارك المنتخب الجزائري، في المجموعة الثالثة من البطولة برفقة كلاً من السنغال وكينيا وتنزانيا.