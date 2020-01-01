تقارير: كاريلي يسعى لضم إنسيلمو لصفوف الاتحاد

المدير الفني لفريق الاتحاد سيلعب دور مهم في الصفقة.

اتفق البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، مع إدارة ناديه، على تولي ملف التعاقدات الصيفية القادمة، من أجل تدعيم صفوف العميد، مع بداية الموسم الجديد.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية، إلى أن كاريلي طلب مبدئيًا من إدارة الاتحاد، التعاقد مع 5 لاعبين أجانب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم صفوف الفريق.

ودخل ملف اللاعب البرازيلي إنسيلمو دي مورايس، مهاجم فريق الوحدة، ضمن أجندة تعاقدات الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث يسعى كاريلي لضمه لصفوف العميد.

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علاقة كاريلي بالمهاجم البرازيلي سيكون لها دورًا كبيرًا في حسم الصفقة لصالح نادي الاتحاد، بعد الإشراف على تدريبه الموسم الماضي، خاصة في ظل عدم حسم إدارة ناديه مصيره سواء بالرحيل أو البقاء.

تقارير: كاريلي يسعى لضم أنسلمو لصفوف الاتحاد

ولعب إنسيلمو مع الوحدة هذا الموسم في 17 مباراة خلال هذا الموسم، على مستوى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، من أصل 22 مباراة، حيث غيابه جاء بسبب الإصابة أو الحصول على إنذارين.

إنسيلمو يعد أكثر لاعب في الدوري السعودي للمحترفين، حصولًا على البطاقات الصفراء، برصيد 9 بطاقات، ليأتي خلفه مرتضى البرية من العدالة، وألفريد ندياي من الشباب، وألبرتو بوتيا زميله بالوحدة.