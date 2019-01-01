تقارير - عمرو فهمي يحضر للترشح لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

عمرو فهمي يحضر لخوض انتخابات الكاف

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن نية عمرو فهمي السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، العودة مرة أخرى للتواجد داخل "الكاف".

وكان عمرو فهمي قد وقعت أزمات مع رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد أحمد مؤخرًا، انتهت بفقدان فهمي منصبه.

وتولى المغربي معاذ حجي منصب السكرتير العام للاتحاد الإفريقي، عقب رحيل عمرو فهمي، حيث من أبرز الشخصيات في الوقت الحالي.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الإثنين، أن عمرو فهمي ينوي التحضير للترشح لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في الانتخابات المقبلة.

وكشفت التقارير أن عمرو فهمي، سيبدأ مشوار التحضير لانتخابات الكاف، في شهر فبراير المقبل من دولتين وهم السودان وإثيوبيا.

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وكان فهمي قد أقيل من منصبه حسب تقارير بسبب اتهام أحمد أحمد له بالفساد وإهدار مال الاتحاد الإفريقي خلال السنوات الأخيرة.

وقدم فهمي خلال الفترة الأخيرة شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد أحمد أحمد يتهمه بالفساد ولكن لجنة الانضباط لم تأخذ قرارها بعد.