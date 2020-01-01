تقارير .. سيتين يقترب من خلافة فالفيردي في برشلونة

الساعات القادمة ستشهد إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

أشارت تقارير صحفية، إلى وصول وكيل أعمال كيكي سيتين مدرب ريال بيتيس السابق، لخلافة إرنستو فالفيردي في تدريب برشلونة.

ومن المنتظر أن تعلن إدارة برشلونة، إقالة فالفيردي، خلال الساعات القادمة، بعد تراجع النتائج والتي كان آخرها الخروج من السوبر الإسباني على يد أتلتيكو مدريد.

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وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية، أن سيتين مدرب ريال بيتيس السابق، هو الأقرب لخلافة فالفيردي في تدريب الفريق الكتالوني.

ووفقاً للصحافة الإسبانية، فإن وكيل أعمال سيتين وصل لبرشلونة منذ قليل، لإنهاء الاتفاق مع الإدارة على كافة التفاصيل.

وعلمت مصادر موقع جول، أنه سيكون هناك مؤتمراً صحيفاً، يوم غد الثلاثاء، من رئيس النادي للإعلان عن المدرب الجديد بكافة التفاصيل.

وفي حال فشل الاتفاق مع سيتين، سيكون فرنسيسكو جارسيا مدرب الفريق الرديف، البديل له في تدريب الفريق الكتالوني.

جدير بالذكر أن سيتين تولى تدريب ريال بيتيس في الفترة من مايو 2017، وحتى مايو 2019، شارك معهم في 94 مباراة حقق الفوز في 40 وتعادل في 21 وخسر 33 مباراة.