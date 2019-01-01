تقارير - سلمان الفرج لن يلعب مع الهلال خلال الموسم الحالي

يمثل غياب اللاعب ضربة قوية لخط وسط الفريق

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت أحدى التقارير الصحفية المقربة من نادي الهلال السعودي عن صدمة للجماهير، وذلك بشأن إصابة اللاعب سلمان الفرج لاعب وسط الفريق.

صحيفة "الشرق الأوسط"، بحسب مصادرها أشارت إلى أن اللاعب لن يتمكن من اللحاق بالفريق هذا الموسم وسيقضيه في العلاج والتأهيل.

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وأضافت التقارير أن عودة اللاعب بالشكل الطبيعي للفريق ستكون مع بداية الموسم المقبل واحتمالية عودته نهاية الموسم صعبة للغاية.

ويمثل غياب اللاعب ضربة قوية لخط وسط الفريق، نظراً لما يمتلكه اللاعب من إمكانيات فنية مميزة.

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وكان لاعب خط الوسط سلمان الفرج , قد تعرض لالتواء في مفصل القدم خلال مشاركته في مباراة فريقه بديربي الرياض أمام النصر.