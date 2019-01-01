تقارير: زكرياء حدارف يرفض التجديد ويرغب في الرحيل عن الرجاء

هل يرحل حدراف عن الرجاء بنهاية الموسم؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

فتح زكرياء حدراف، صانع ألعاب فريق الرجاء البيضاوي الباب أمام رحيله عن الفريق المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حدراف ينتهي عقده مع الرجاء بنهاية الموسم الحالي، حيث يسعى مسؤولي ناديه لتمديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن حدراف قدم بعض الرسائل التي تشير إلى أنه لن يجدد عقده وسيرحل عن الفريق.

محمد يوسف 🗣️



واجهنا سموحة كثيرًا من قبل والفريق قدّم مباريات قوية أمامنا وكان دائمًا خصمًا صعبًا

كذلك سيكون الأمر في هذه المباراة أيضًا لكن مع مزيد من الصعوبة لأنهم يريدون تأمين البقاء في الدوري وبالتالي سيقاتلون على النقاط الثلاث pic.twitter.com/gZmlUsDi1r — جول مصر (@goaleg) May 8, 2019

جاء ذلك بعدما أكد هشام أيت منا رئيس فريق شباب المحمدية، والذي يسعى لتدعيم صفوف فريقه بلاعبين كبار، على أنه اجتمع بحدراف وفاوضه لضمه.

هشام أيت أكد على أن حدراف ليس لديه نيه في البقاء مع فريقه الرجاء، وسيرحل لخوض تجربة جديدة مع فريق آخر، ويناقش العديد من العروض التي وصلته.

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جاء ذلك عكس زميله في الفريق محسن ياجور، والذي مدد عقده مع الرجاء البيضاوي لمدة موسمين.