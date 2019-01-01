تقارير| ريال مدريد يعرض مهاجمه على ميلان

هل يغادر ماريانو دياز صوب سان سيرو؟

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية نية ريال مدريد بالتخلي عن مهاجمه البديل ماريانو دياز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو فإن التقارير الإيطالية تشير إلى أن ريال مدريد يناقش مع ميلان العديد من صفقات البيع المحتملة.

يأتي ضمن تلك الصفقات لاعب الوسط داني سيبايوس والظهير ثيو هيرنانديز، والوافد الجديد إلى الطاولة ماريانو دياز.

وبحسب التقارير فإن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد لا يضع ماريانو في حساباته، مما دفع الملكي لعرضه على ميلان.

يأتي ذلك بعد تعاقد ريال مدريد مع لوكا يوفيتش مهاجم أينتراخت فرانكفورت في صفقة قدرت قيمتها بـ60 مليون يورو.

يذكر أن ماريانو كان قد عاد إلى الملكي في صيف 2018 بعد موسم قضاه في ليون بخيار إعادة الشراء، ولكن لم يشارك سوى في 19 مباراة طوال الموسم سجل خلالهم أربعة أهداف.