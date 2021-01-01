تقارير.. ريال مدريد يستقر على خليفة زيدان

هل يحدث بالفعل؟

خرجت تقارير من الصحافة الألمانية في الساعات الماضية تؤكد أن ريال مدريد قد بدأ التواصل مع يوليان ناجلسمان، مدرب لايبزيج، ليخلف زين الدين زيدان في قيادة الملكي الموسم المقبل.

ويواجه زيدان في اللحظة الراهنة انتقادات عديدة بعد خسارته للقبي كأس السوبر وكأس الملك في أسبوع واحد، مع ابتعاده عن متصدر الليجا، أتلتيكو مدريد، بفارق قد يصل إلى 10 نقاط.

إدارة الريال ستُكمل موسمها بصورة طبيعية مع زيزو، لكنها بدأت في البحث عن من يخلفه في الموسم المقبل، ووضعت اسم يوليان ناجلسمان كالخيار الأول للجلوس على مقاعد البدلاء في سانتياجو برنابيو.

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هذا ما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية المقربة من المدرب، والتي أشارت إلى أن التواصل قد بدأ بين الطرفين، من دون الكشف عما إذا كانت النتائج إيجابية أم سلبية.

المدرب الشاب خرج إلى الصحافة يوم السبت الماضي ونفى الأمر، إلا أن الواقع أن الأمور ستتغير كثيرًا في الفترة المقبلة بعد التواصل الرسمي وقد يوافق بالفعل هذه المرة على تدريب الملكي.

ومن المعروف أن ريال مدريد حاول التعاقد مع ناجلسمان بعد رحيل زيدان منذ عامين، إلا أن مدرب هوفنهايم السابق حينها آثر الاستمرار في البوندسليجا باعتبار أن خطوة تدريب الريال مبكرة للغاية.

الآن وبعد الخبرة الكبيرة التي اكتسبها ناجلسمان والتي تتجلى في وصوله لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ومقارعة بايرن ميونخ محليًا، قد يكون من المنطقي أن يوافق على عرض الريال.

الجدير بالذكر أن اسم ناجلسمان طُرح لخلافة فرانك لامبارد في تدريب تشيلسي بالساعات الماضية، وقد تداولت بعض التقارير أنباءً أن لايبزيج رفض عرضًا من البلوز للتعاقد مع المدرب الشاب.